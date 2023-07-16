Алькарас обыграл Джоковича в финале и завершил доминирование серба на Уимблдоне

Уимблдон-2023, мужчины, финал

Алькарас – Джокович – 3:2 (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4)

В первом сете балканец был вне конкуренции. Джокович выиграл пять геймов подряд со старта (два брейка) и позволил испанцу только размочить счет. Решающий седьмой гейм опытный серб выиграл "под ноль" и закрыл партию за 35 минут.

Второй сет был совсем другим. Алькарас начал играть на равных с Джоковичем, поэтому после обмена брейками в дебюте партии оппоненты дошли до тай-брейка. Сначала все складывалось в пользу сербского теннисиста. Он с мини-брейком повел 3:0, но впоследствии потерял свое преимущество. Последовала игра нервов, в которой сильнее оказался испанец (8:6).

Быстро очертил намерение победить Алькарас и в третьем сете. С брейком пиренеец повел 3:1 и в хорошем настроении подошел к, как оказалось, ключевому гейму. На подаче Джоковича счет 13 (!) раз был равным. Но с седьмой попытки первая ракетка мира таки дожал 36-летнего серба и открыл путь к победе в партии.

Был свой важный гейм и в середине четвёртого сета. В этот раз претенденты на титул подошли к нему при равном счете (2:2). Алькарас на собственной подаче отыграл два брейка более опытного соперника, а вот третий не смог. Джокович получил преимущество, сумев превратить его в победу в партии.

Но пятый сет снова лучше начал испанец. Алькарас с брейком довольно быстро повел 3:1 и продолжил играть с позиции силы. Он мощно играл на собственных подачах и максимально сопротивлялся, когда подавал сербский теннисист. Этот подход оказался победным – за 45+ минут партии пиренеец уже подавал на матч и выиграл решающее очко.

Триумф на Уимблдоне стал для Алькараса второй победой на турнирах серии "Грэнд Слэм" в карьере. В прошлом году он сенсационно триумфовал на US Open. Кроме того, испанский теннисист сохранил статус первой ракетки мира и завершил победную серию Джоковича на британском турнире. Тот выигрывал мэйджор четыре раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022).