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Флаг России и вертолет. Захватчик банка в Грузии выдвинул новые требования

Новина українською →
Грузия, Вторник 20 сентября 2022 15:15
Флаг России и вертолет. Захватчик банка в Грузии выдвинул новые требования Фото: захватчик банка в Грузии выдвинул новые требования (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Преступник, который ворвался в отделение "Банка Грузии", выдвинул ряд условий. Он потребовал к уже заявленным 2 миллионам долларов, российский флаг, вертолет и рацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Грузия.

Две женщины, которых он отпустил, говорят, что дверь в банк заминирована. По данным МВД Грузии, в банке остаются 12 заложников. На месте мобилизованы силы спецназа, бригады "скорой" и пожарные машины.

Налетчик одет в военную форму, лицо его скрывает маска. По его словам, взрывное устройство, установленное у входа, будет приведено в действие, если полиция начнет штурм. На теле у него закреплено оборудование, похожее на детонаторы.

Среди 12 заложников как минимум три женщины. Срок ультиматума уже истек.

Как пишет Грузия Новости, за последние два года, вместе с сегодняшним случаем, в Грузии было пять крупных инцидентов с захватом заложников. Кроме одного случая, объектом нападения всегда становились отделения "Банка Грузии". Все случаи обходились без жертв, в одном налетчику удалось скрыться с выкупом.

Следствие начато по четырем статьям УК Грузии, которые предполагают противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, террористический акт и захват заложников в террористических целях. "Вмонтирован секундомер. Он не шутит", - говорит на видео один из заложников, подтверждая слова террориста.

Как сообщалось, в грузинском городе Кутаиси вооруженный мужчина ворвался в отделение одного из банков страны. Грабитель держит в заложниках 12 человек.

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