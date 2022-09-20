В Грузии вооруженный мужчина ворвался в банк: в заложниках 12 человек
В грузинском городе Кутаиси вооруженный мужчина ворвался в отделение одного из банков страны. Грабитель держит в заложниках 12 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Грузии.
"На данный момент в здании в качестве заложников остаются 12 человек. Правоохранители принимают все необходимые меры для их быстрого и безопасного освобождения", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что сотрудники соответствующих подразделений МВД уже находятся у здания банка, расположенного на проспекте Шота Руставели в Кутаиси.
"По предварительной информации, в отделение "Банка Грузии" ворвался вооруженный человек. Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия", - говорится в сообщении.
По данным грузинских СМИ, злоумышленник требует заплатить ему 2 миллиона долларов в течение трех часов. Срок ультиматума истекает в ближайшее время.
МВД Грузии квалифицировало захват заложников в Кутаиси как террористический акт.
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