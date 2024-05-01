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Бои за Очеретино. В ОВА рассказали, сколько гражданских остается в населенном пункте

Среда 01 мая 2024 17:20
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Бои за Очеретино. В ОВА рассказали, сколько гражданских остается в населенном пункте Иллюстративное фото: в Очеретино остается около 200 гражданских (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия продолжает наступать в районе Очеретино в Донецкой области. В настоящее время в городе находится 198 гражданских.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.

"В Очеретино, где сейчас ведутся бои, до сих пор остаются 198 человек. Но мы продолжаем прилагать усилия, чтобы все гражданские эвакуировались из прифронтовых населенных пунктов", - рассказал Филашкин.

Напомним, на днях в ОМП распространилось видео, на котором 98-летняя жительница Очеретиного самостоятельно смогла выйти из оккупированной части Очеретиного. Однако он отметил, что такие случаи единичны.

По его словам, сейчас в Донецкой области достаточно сложная обстановка, потому что враг пытается наступать по всем возможным направлениям. В частности, недавно спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что россияне штурмуют Очеретино четырьмя бригадами и ВСУ вынуждены перебрасывать туда дополнительные подразделения.

Эвакуация из Донецкой области

В начале этого года в Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей в части населенных пунктов Марьинской и Очеретинской общин. А уже 26 февраля стало известно, что оттуда удалось вывезти всех детей .

Недавно также стало известно, что со 2 мая жители Донецкой области смогут бесплатно эвакуироваться в территориальные общины Волынской области.

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