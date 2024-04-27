Бои за Очеретино. Россияне штурмуют четырьмя бригадами, ВСУ ввели дополнительный резерв

Российские оккупанты продолжают наступать в районе Очеретино в Донецкой области. В настоящее время часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем ВСУ.

Об этом сказал Назар Волошин, спикер ОСУВ "Хортица", сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Предпринимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны. Чтобы развить этот тактический успех в районе Очеретино для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг задействовал на этом направлении четыре бригады ВС РФ", - сказал Назар Волошин. ОСУВ "Хортица" на марафоне.

По его словам, украинские военные принимают меры по стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращению контроля над Очеретиным. В этих целях также введены дополнительные силы и средства из резерва.