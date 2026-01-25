"Держим палец на спусковом крючке": Иран ответил Трампу на отправку военного флота

Иранские вооруженные формирования готовы к действиям и держат “палец на спусковом крючке”, поскольку американские военные корабли направляются к Ближнему Востоку.
Об этом заявил Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммад Пакпур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на FoxNews.
По информации источника, близкого к Совету национальной безопасности Ирана, такое предупреждение последовало на фоне усиления давления со стороны США, которые отправили в регион авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln.
Пакпур посоветовал США и Израилю избегать просчетов, поскольку иранские силы находятся в состоянии повышенной готовности.
Иранские военные подчеркнули, что готовы выполнить любые приказы командования, что, по их словам, делает ситуацию крайне напряженной. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся масштабных антиправительственных протестов в стране, которые спровоцировали жесткие действия властей.
"Комиссия Стражей Исламской революции и дорогой Иран готовы, как никогда раньше, держа палец на спусковом крючке, выполнять приказы и директивы Главнокомандующего", - заявил Пакпур, комментируя отправку военного флота США поближе к Ирану.
FoxNews напоминает, что США подтвердили перемещение в Персидский залив огромного флота "на всякий случай", хотя отметили - надеется избежать боевых действиях.
Трамп ранее угрожал Тегерану силовыми действиями из-за жестокого подавления протестов в Иране и массовых убийствах гражданского населения.
Протесты в Иране возникли в частности из-за значительного ухудшения экономической ситуации в стране и его вытекающих последствий.