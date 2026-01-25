"Тримаємо палець на спусковому гачку": Іран відповів Трампу на відправку воєнного флоту

За інформацією джерела, близького до Ради національної безпеки Ірану, таке попередження надійшло на тлі посилення тиску з боку США, які відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln.

Пакпур порадив США та Ізраїлю уникати прорахунків, оскільки іранські сили перебувають у стані підвищеної готовності.

Іранські військові підкреслили, що готові виконати будь-які накази командування, що, за їхніми словами, робить ситуацію вкрай напруженою. Заява прозвучала на тлі триваючих масштабних антиурядових протестів у країні, які спровокували жорсткі дії влади.

"Комісія Вартових Ісламської революції та дорогий Іран готові, як ніколи раніше, тримаючи палець на спусковому гачку, виконувати накази та директиви Головнокомандувача", - заявив Пакпур, коментуючи відправку воєнного флоту США ближче до Ірану.