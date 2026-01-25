UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Тримаємо палець на спусковому гачку": Іран відповів Трампу на відправку воєнного флоту

Фото: іранська армія готова протистояти США (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Іранські збройні формування готові до дій і тримають "палець на спусковому гачку", оскільки американські військові кораблі прямують до Близького Сходу.

Про це заявив Командувач Корпусом вартових ісламської революції Ірану генерал Мохаммад Пакпур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на FoxNews.

За інформацією джерела, близького до Ради національної безпеки Ірану, таке попередження надійшло на тлі посилення тиску з боку США, які відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln.

Пакпур порадив США та Ізраїлю уникати прорахунків, оскільки іранські сили перебувають у стані підвищеної готовності.

Іранські військові підкреслили, що готові виконати будь-які накази командування, що, за їхніми словами, робить ситуацію вкрай напруженою. Заява прозвучала на тлі триваючих масштабних антиурядових протестів у країні, які спровокували жорсткі дії влади.

"Комісія Вартових Ісламської революції та дорогий Іран готові, як ніколи раніше, тримаючи палець на спусковому гачку, виконувати накази та директиви Головнокомандувача", - заявив Пакпур, коментуючи відправку воєнного флоту США ближче до Ірану.

FoxNews нагадує, що США підтвердили переміщення до Перської затоки величезного флоту "про всяк випадок", хоча зазначили - сподівається уникнути бойових дій.

Трамп раніше погрожував Тегерану силовими діями через жорстоке придушення протестів у Ірані та масові вбивства цивільного населення.

Протести в Ірані виникли зокрема через значне погіршення економічної ситуації в країні та його наслідків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран