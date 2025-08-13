ua en ru
"Триколор и закрытые двери ЕС": Украина осудила Грузию за кадры войны для рекламы

Среда 13 августа 2025 15:20

"Триколор и закрытые двери ЕС": Украина осудила Грузию за кадры войны для рекламы Фото: последствия обстрела Киева в ночь на 23 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередные недружественные шаги партии власти Грузии "Грузинская мечта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

По информации МИД, власти страны продолжают использовать видео с последствиями российской агрессии против Украины для собственного политического пиара.

"Такие циничные действия демонстрируют пренебрежение к украинскому народу и жертвам российской агрессии и вызывают справедливое возмущение общества", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что обидно наблюдать, как грузинская власть "пресмыкается перед Москвой и пренебрегает принципами достоинства и независимости", которые исторически присущи грузинской нации.

Украинские дипломаты посоветовали политтехнологам "Грузинской мечты" показывать правдивую картину ситуации: с российским триколором справа и закрытыми дверями ЕС и НАТО слева.

По их словам, действующая власть Грузии лишила страну не войны, а европейского будущего.

В то же время Украина подчеркнула непоколебимую поддержку народа Грузии в стремлении строить независимое, демократическое и европейское государство.

Что предшествовало

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" снова использовала кадры разрушенных украинских городов в своей предвыборной рекламе. На видео показаны черно-белые изображения прифронтовых населенных пунктов, в частности городов и зданий, разрушенных во время боевых действий.

Среди кадров - кладбища с похороненными украинскими бойцами, разбитые мосты и удары дронов по зданиям. Также в ролике появляются фото супругов, которые стоят у завалов многоэтажки в Киеве, где погиб их сын.

