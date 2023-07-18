Трибунал без преступников? В МИД объяснили, могут ли Путина судить заочно

"Следует говорить не о трибунале "in absentia", а о процессе. Потому что трибунал - это орган, это суд. Соответственно суд может работать либо только при присутствии обвиняемых лиц, либо отсутствии. То есть "in absentia" - это по сути заочное производство", - объяснил посол.

Кориневич подчеркнул, что сейчас большинство международных трибуналов "in absentia" не работают. Однако трибуналы, построенные на основе национальных судебных систем, работают по формам, которые рассматривает конкретное государство.

"То есть это будет зависеть от того, на какой основе будет построен спецтрибунал. Это безусловно, в том числе, зависит от тех консультаций, которые мы проводили и будем дальше проводить с нашими партнерами. Поэтому в вопросе производства есть много "подводных камней", в частности, обеспечение права на справедливый суд и разные другие стандарты", - добавил посол.

Коалиция по созданию спецтрибунала

Посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич ранее сообщал, что Украина формирует коалицию (core group) по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии. По его словам, в нее уже вошли 38 стран и несколько международных организаций.

Также в Верховной раде заявили, что международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

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