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Трибунал без злочинців? В МЗС пояснили, чи можуть Путіна судити заочно

Фото: посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Спецтрибунал над російським керівництвом, причетним до війни проти України, може пройти заочно. Україна та партнери обговорюють таку можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла з особливих доручень МЗС України Антона Кориневича під час брифінгу.

"Варто говорити не про трибунал "in absentia", а про процес. Тому що трибунал - це є орган, це суд. Відповідно суд може працювати або лише за присутності обвинувачених осіб, або ж відсутності. Тобто "in absentia" - це по суті заочне провадження", - пояснив посол.

Кориневич наголосив, що зараз більшість міжнародних трибуналів "in absentia" не працюють. Проте трибунали, побудовані на основі національних судових систем працюють за формами, які розглядає конкретна держава.

"Тобто це буде залежати від того, на якій основі буде побудований спецтрибунал. Це безумовно, у тому числі, залежить від тих консультацій, які ми проводили і будемо далі проводити з нашими партнерами. Тому у питанні провадження є багато "підводних каменів", зокрема, забезпечення права на справедливий суд і різні інші стандарти", - додав посол.

Коаліція зі створення спецтрибуналу

Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич раніше повідомляв, що Україна формує коаліцію (core group) зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. За його словами, до неї вже увійшло 38 країн та декілька міжнародних організацій.

Також у Верховній раді заявили, що міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

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