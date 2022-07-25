У Росії хочуть створити свій "трибунал" над Україною з Іраном і Сирією
Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про необхідність створити власний "трибунал" над Україною за нібито її злочини на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Російська газета".
"Створення такого трибуналу під егідою ООН в поточній перспективі вкрай сумнівно. Зазначене питання більш доречно було б опрацьовувати з російськими партнерами по таких організаціях, як СНД, ОДКБ, БРІКС, ШОС", - заявив він.
За словами глави СК РФ, установа суду і його статуту оформили б угодою між Росією і країнами, що входять в організації, а також "Л/ДНР".
При цьому Бастрикін добив, що до "трибуналу" повинні приєднатись "нейтральні" в Україні країни. Зокрема, Сирія, Іран і Болівія.
Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що війна Кремля націлена не тільки на захоплення територій України, а й на руйнування єдності серед країн Європи.