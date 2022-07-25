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У Росії хочуть створити свій "трибунал" над Україною з Іраном і Сирією

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Понеділок 25 липня 2022 09:04
У Росії хочуть створити свій "трибунал" над Україною з Іраном і Сирією Фото: глава СК РФ Олександр Бастрикін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про необхідність створити власний "трибунал" над Україною за нібито її злочини на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Російська газета".

"Створення такого трибуналу під егідою ООН в поточній перспективі вкрай сумнівно. Зазначене питання більш доречно було б опрацьовувати з російськими партнерами по таких організаціях, як СНД, ОДКБ, БРІКС, ШОС", - заявив він.

За словами глави СК РФ, установа суду і його статуту оформили б угодою між Росією і країнами, що входять в організації, а також "Л/ДНР".

При цьому Бастрикін добив, що до "трибуналу" повинні приєднатись "нейтральні" в Україні країни. Зокрема, Сирія, Іран і Болівія.

Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що війна Кремля націлена не тільки на захоплення територій України, а й на руйнування єдності серед країн Європи.

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