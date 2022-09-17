Злочини РФ в Ізюмі: у Чехії закликали створити міжнародний трибунал

У Чехії заявили про необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів росіян на тлі виявлення братських могил в Ізюмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Чехії Яна Липавського у Twitter .

"Ми не повинні залишати це без уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців. Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який переслідуватиме злочин агресії", - наголосив Липавський.

За його словами, злочини стосовно мирного населення Ізюма, які чинили російські солдати, "є немислимими та огидними".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в лісі біля Ізюма виявили близько 400 могил, де, зокрема, було поховано мирних жителів. Також у місті знайшли кімнату для тортур , яку обладнали росіяни.

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