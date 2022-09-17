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Злочини РФ в Ізюмі: у Чехії закликали створити міжнародний трибунал

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Прага, Субота 17 вересня 2022 15:57
Злочини РФ в Ізюмі: у Чехії закликали створити міжнародний трибунал Фото: Ян Липавський, голова МЗС Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Чехії заявили про необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів росіян на тлі виявлення братських могил в Ізюмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Чехії Яна Липавського у Twitter .

За його словами, злочини стосовно мирного населення Ізюма, які чинили російські солдати, "є немислимими та огидними".

"Ми не повинні залишати це без уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців. Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який переслідуватиме злочин агресії", - наголосив Липавський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в лісі біля Ізюма виявили близько 400 могил, де, зокрема, було поховано мирних жителів. Також у місті знайшли кімнату для тортур , яку обладнали росіяни.

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