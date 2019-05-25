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Трибунал ООН оприлюднив текст рішення у справі українських моряків

Новини » Політика    25.05.2019 - 20:59
Трибунал ООН оприлюднив текст рішення у справі українських моряків
Ілюстративне фото (twitter.com dw.com)

РФ і Україна повинні представити трибуналу інформацію "про дотримання будь-яких запропонованих забезпечувальних заходів"

Міжнародний трибунал з морського права оприлюднив текст свого рішення щодо зобов'язання Росії звільнити українських моряків. Про це повідомляється на сайті суду.

У ньому зазначено, що трибунал "19 голосами проти 1 постановляє, що Україна і Російська Федерація повинні представити в трибунал первинну інформацію, згадану в пункті 121, не пізніше 25 червня 2019 року, і уповноважує президента (трибуналу, - ред.) запитувати додаткові доповіді та інформацію, які він вважає доцільними після цього звіту".

Так, у пункті 121 йдеться: "відповідно До пункту 1 статті 95 Регламенту кожна сторона повинна представити трибуналу доповідь та інформацію про дотримання будь-яких запропонованих забезпечувальних заходів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити українських моряків. Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Російську Федерацію негайно звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані біля Керченської протоки в 2018 році.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом  для Російської Федерації про реальну готовність припинити конфлікт з Україною.

Росії давно пора звільнити українських моряків, - Волкер Україна формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті
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