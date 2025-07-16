"Динамо" получило сенсационного соперника в квалификации ЛЧ: совершили камбэк и победили в марафонской серии пенальти

Киевское "Динамо" начнет путь в Лиге чемпионов-2025/26 со второго квалификационного раунда, а первым соперником "бело-синих" станет чемпион Мальты - "Хамрун Спартанс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд, ответный матч

"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Жальгирис" (Литва) - 2:0, пенальти - 11:10 (первый матч - 0:2)

Голы: Тиун, 35, Мбонг, 41

Удаления: Раденович (Ж), 114 (вторая желтая)

Камбэк от "спартанцев"

Мальтийцы сенсационно прошли литовский "Жальгирис" в драматическом противостоянии первого раунда.

Неделю назад, в первом матче литовцы уверенно победили дома со счетом 2:0 и были фаворитами на выход дальше. Однако в ответном матче "Хамрун" совершил камбэк, забив дважды еще до перерыва, и сравнял общий счет.

Основное и дополнительное время завершились без изменений. А в затяжной серии пенальти (28 ударов) сильнее оказались именно представители Мальты - 11:10.

График матчей "Динамо"

Первый поединок второго раунда квалификации киевляне проведут 22 июля на Мальте. Он начнется в 19:00 по киевскому времени.

А ответный матч состоится 29 июля в Люблине (Польша), где динамовцы проводят домашние еврокубковые матчи. Повторный поединок стартует - в 21:00.

"Хамрун Спартанс": что известно

Клуб основан в 1907 году. Десятикратный чемпион Мальты и шестикратный обладатель Кубка страны. Домашние матчи проводит на стадионе "Виктор Тедеско", который вмещает 1 800 зрителей.

Неоднократный участник еврокубков. До нынешней квалификации ЛЧ, команде лишь однажды удалось пройти хотя бы один раунд еврокубков. В Кубке обладателей кубков сезона-1984/85 "Хамрун Спартанс" дважды победили североирландский клуб "Баллимена Юнайтед".

С украинскими командами чемпион Мальты ранее в еврокубках не пересекался.