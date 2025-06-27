Три теста, которые проверяют гибкость плеч: узнайте, все ли в норме

Почему важна подвижность плеч

Плечо - это шаровой сустав, обеспечивающий высокий диапазон движений во всех трех плоскостях движения - сгибание/разгибание, отведение/приведение и внутреннее/внешнее вращение.

Эта большая подвижность позволяет плечу участвовать практически в каждой деятельности повседневной жизни, такой как купание, одевание, управление автомобилем, физические упражнения и работа.

Ваши плечи постоянно двигаются. Поэтому стоит знать, какую роль они играют в поддержании крепкой осанки тела и сколько вреда они могут нанести, если их подвижность ограничена.

Когда плечи сутулятся, то это часто приводит к наклону вперед, что смещает выравнивание позвоночника. Это неправильное положение создает излишнюю нагрузку на позвоночник, особенно в шейном, грудном и поясничном отделах, что со временем может привести к ряду проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Что происходит, когда не удается выровнять плечи

Существует несколько факторов, которые могут способствовать проблемам с плечами/осанкой, основными из которых являются плохая эргономика и длительные периоды статического положения.

Длительное сидение за столом, частое пользование телефоном или сутулость во время стояния или ходьбы усиливают тенденцию к сутулости плеч.

Кроме того, неправильная механика тела во время таких действий, как поднятие тяжестей, например, неспособность задействовать мышцы кора или округление спины, может еще больше нагружать плечи и позвоночник.

Дополнительная нагрузка может привести к мышечному дисбалансу, дисфункции суставов и потенциально хронической боли, что негативно влияет на общее состояние здоровья позвоночника.

Три способа проверить подвижность плеча

Активный диапазон движения

Оцените, имеете ли вы полный диапазон движений. Поднимите руки над головой и делайте движения в обе стороны, вращаясь горизонтально.

Движения туловищем из стороны в сторону (фото: eatthis.com)

Пальпация плечевого пояса

Обратите внимание на любую асимметрию, отек, чувствительность, боль или припухлость.

Проверьте передний и задние суставы, точки прикрепления ротаторной манжеты плечевой кости, переднюю область плеча вокруг дельтовидных мышц и сухожилия бицепса.

Проверка состояния плеч руками (фото: eatthis.com)

Мануальные мышечные тесты

Проверьте большую/малую грудную мышцу, широчайшую мышцу спины, ромбовидные мышцы, вращательную манжету плеча, дельтовидные мышцы и трапециевидные мышцы.

Самый простой способ определить подвижность плеча во время тестов - это визуально сравнить обе стороны и оценить функциональную двигательную способность.

Еще одним тревожным сигналом является ограниченная подвижность шеи. Если движения шеи ограничены, это может свидетельствовать о том, что они напряжены или чрезмерно активные мышцы плеча ограничивают диапазон движений шеи.