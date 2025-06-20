Топ-5 тренажеров в спортзале, которые сделают ваш живот плоским

В попытках получить плоский живот необязательно изнурять себя ежедневными прессами. Существуют тренажеры, которые наиболее эффективно воздействуют на мышцы живота и помогают достичь заметного результата уже через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренер Кейтлин Донато рассказала, что сами по себе тренажеры способствуют лишь 7% от общего ежедневного сжигания калорий. Для видимых результатов работу на тренажерах следует включить в более широкий план тренировок, который включает силовые тренировки, интервальные кардиоупражнения и метаболическое кондиционирование.

Ниже приведено 5 лучших тренажеров для сжигания жира на животе.

Жим ногами

Угол толчка требует активного привлечения мышц кора для стабилизации позвоночника и бедер.

Чтобы правильно тренироваться на тренажере, следуйте этим советам:

сядьте, поставив ноги на платформу на расстоянии плеч

отпустите предохранительные ручки и согните оба колена, контролируя опускание платформы к груди

нажмите на обе пятки, чтобы поднять платформу

Тренажер "Жим ногами" (фото: Freepik)

Римский стул

Этот тренажер прорабатывает не только мышцы пресса, но и ягодичные и поясницу, что является критически важным для осанки и предотвращения травм.

Как выполнять упражнение:

сядьте на римский стул, закрепив ноги на месте, а бедра расположив прямо над подушкой

скрестите руки перед грудью или возьмитесь за вес для дополнительной опоры

держите тело прямо, затем опустите верхнюю часть тела, сгибая бедра, пока туловище не будет примерно под углом 90 градусов к ногам

активируйте ягодицы и поясницу, чтобы поднять туловище в исходное положение

Тренажер "Римский стул" (фото: eatthis.com)

Гребной тренажер

Он обеспечивает полную тренировку тела, одновременно тренируя мышцы кора Тренажер имитирует движения гребли, привлекая большинство мышечных групп и при этом имеет низкую нагрузку на суставы.

Тренироваться нужно так:

сядьте за гребной тренажер и убедитесь, что ваши ноги надежно закреплены ремнями

возьмитесь за ручку, руки на расстоянии плеч

слегка наклонитесь назад и потяните ручку к животу

выполните движение в обратном направлении, вытягивая руки, сгибаясь в бедрах и возвращаясь в выбранное положение

Гребной тренажер (фото: Freepik)

Турник

Подъемы ног в висе активно включают нижний пресс, косые мышцы живота и глубокие стабилизаторы.

Работа над мышцами спины и кора помогает выравнивать спину, что полезно при сидячей работе.

Как выполнять упражнение:

крепко возьмитесь за ручки, чтобы ноги свисали

поднимая колени к груди, активируются мышцы кора

опускайтесь контролируя движения

Турник (фото: Freepik)

Кроссовер

Тренажер с тросом невероятно универсален для работы с различными зонами мышц с помощью правильной техники и прогрессивного сопротивления.

Рукоятку или веревку установите на верхнем блоке. Встаньте и возьмитесь за ручки. Скручивайте туловище вниз, напрягая пресс.