Топ-5 тренажеров в спортзале, которые сделают ваш живот плоским
В попытках получить плоский живот необязательно изнурять себя ежедневными прессами. Существуют тренажеры, которые наиболее эффективно воздействуют на мышцы живота и помогают достичь заметного результата уже через несколько недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Кейтлин Донато рассказала, что сами по себе тренажеры способствуют лишь 7% от общего ежедневного сжигания калорий. Для видимых результатов работу на тренажерах следует включить в более широкий план тренировок, который включает силовые тренировки, интервальные кардиоупражнения и метаболическое кондиционирование.
Ниже приведено 5 лучших тренажеров для сжигания жира на животе.
Жим ногами
Угол толчка требует активного привлечения мышц кора для стабилизации позвоночника и бедер.
Чтобы правильно тренироваться на тренажере, следуйте этим советам:
- сядьте, поставив ноги на платформу на расстоянии плеч
- отпустите предохранительные ручки и согните оба колена, контролируя опускание платформы к груди
- нажмите на обе пятки, чтобы поднять платформу
Тренажер "Жим ногами" (фото: Freepik)
Римский стул
Этот тренажер прорабатывает не только мышцы пресса, но и ягодичные и поясницу, что является критически важным для осанки и предотвращения травм.
Как выполнять упражнение:
- сядьте на римский стул, закрепив ноги на месте, а бедра расположив прямо над подушкой
- скрестите руки перед грудью или возьмитесь за вес для дополнительной опоры
- держите тело прямо, затем опустите верхнюю часть тела, сгибая бедра, пока туловище не будет примерно под углом 90 градусов к ногам
- активируйте ягодицы и поясницу, чтобы поднять туловище в исходное положение
Тренажер "Римский стул" (фото: eatthis.com)
Гребной тренажер
Он обеспечивает полную тренировку тела, одновременно тренируя мышцы кора Тренажер имитирует движения гребли, привлекая большинство мышечных групп и при этом имеет низкую нагрузку на суставы.
Тренироваться нужно так:
- сядьте за гребной тренажер и убедитесь, что ваши ноги надежно закреплены ремнями
- возьмитесь за ручку, руки на расстоянии плеч
- слегка наклонитесь назад и потяните ручку к животу
- выполните движение в обратном направлении, вытягивая руки, сгибаясь в бедрах и возвращаясь в выбранное положение
Гребной тренажер (фото: Freepik)
Турник
Подъемы ног в висе активно включают нижний пресс, косые мышцы живота и глубокие стабилизаторы.
Работа над мышцами спины и кора помогает выравнивать спину, что полезно при сидячей работе.
Как выполнять упражнение:
- крепко возьмитесь за ручки, чтобы ноги свисали
- поднимая колени к груди, активируются мышцы кора
- опускайтесь контролируя движения
Турник (фото: Freepik)
Кроссовер
Тренажер с тросом невероятно универсален для работы с различными зонами мышц с помощью правильной техники и прогрессивного сопротивления.
Рукоятку или веревку установите на верхнем блоке. Встаньте и возьмитесь за ручки. Скручивайте туловище вниз, напрягая пресс.
Тренажер "Кроссовер" (фото: eatthis.com)
Вас может заинтересовать
- Топ-6 ошибок после тренировки, которые тормозят похудение
- Названы ежедневные упражнения, которые помогут изменить тело за 2 недели
- Раскрыт недельный план тренировки для женщин, который способствует долголетию