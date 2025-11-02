Три сожженных танка за одну миссию: видео молниеносной работы батальона Signum

Пилоты батальона Signum обнародовали видео уничтожения трех вражеских танков, которые попали на минное поле.

После подрыва машины остались неподвижными, но украинские операторы решили добить технику, чтобы враг не смог ее восстановить.

Первый танк дронари поразили прямым ударом под ствол - взрыв уничтожил его окончательно. Второй танк был выведен из строя после попадания в моторный отсек. Третий - прицельно поражен в люк, что не оставило экипажу ни единого шанса.

"Каждый взрыв, как печать на приговоре. Мы не оставляем врагу второго шанса", - отметили военные.

Как отмечают в Signum, на лесной дороге враг оставил три "металлические туши", которые больше не представляют угрозы для Сил обороны Украины.