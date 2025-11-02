Три сожженных танка за одну миссию: видео молниеносной работы батальона Signum

На Лиманском направлении операторы батальона Signum уничтожили три российских танка, которые наткнулись на мины. Все цели были ликвидированы с помощью дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал батальона Signum.
Пилоты батальона Signum обнародовали видео уничтожения трех вражеских танков, которые попали на минное поле.
После подрыва машины остались неподвижными, но украинские операторы решили добить технику, чтобы враг не смог ее восстановить.
Первый танк дронари поразили прямым ударом под ствол - взрыв уничтожил его окончательно. Второй танк был выведен из строя после попадания в моторный отсек. Третий - прицельно поражен в люк, что не оставило экипажу ни единого шанса.
"Каждый взрыв, как печать на приговоре. Мы не оставляем врагу второго шанса", - отметили военные.
Как отмечают в Signum, на лесной дороге враг оставил три "металлические туши", которые больше не представляют угрозы для Сил обороны Украины.
Ранее сегодня СБУ сообщила, что осуществила серию точных ночных ударов по складам и базам оккупантов на временно оккупированных территориях.
Заметим, что украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
В частности потери российских захватчиков за минувшие сутки составили почти 1000 человек.
Также украинские воины обезвредили четыре боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной техники оккупантов.
Стоит напомнить, что в частности 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожил за октябрь более 600 единиц живой силы россиян.