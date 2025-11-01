Минус 600 россиян и сотня единиц техники: результаты боевой работы "Хартии" за октябрь

Российские оккупанты продолжают нести большие потери на войне в Украине. В частности 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожил за октябрь более 600 единиц живой силы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Хартии".

Отмечается, что в течение октября подразделения в полосе ответственности 2-го корпуса НГУ "Хартия" обезвредили 619 российских оккупантов. Кроме живой силы врага, поражено большое количество российской военной техники, в частности:

98 единиц авто- и мототехники;

7 единиц бронетехники;

более 70 ударных и разведывательных дронов;

более 1000 FPV-дронов;

22 единицы артиллерии врага;

24 полевых склада российских оккупантов;

35 взлетных площадок и пунктов управления вражеских операторов дронов.

Фото: 2-й корпус НГУ "Хартия"

Также в корпусе создается новое подразделение - первый роботизированный батальон "Лава". В его рамках будут применяться новейшие технологии в сфере воздушных и наземных беспилотных систем.

"Присоединяйтесь к "Лаве" и уничтожайте врага интеллектом. Чтобы присоединиться, звоните на "горячую линию" по номеру 3333", - отметили в пресс-службе.