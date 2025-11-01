Минус 600 россиян и сотня единиц техники: результаты боевой работы "Хартии" за октябрь
Российские оккупанты продолжают нести большие потери на войне в Украине. В частности 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожил за октябрь более 600 единиц живой силы россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Хартии".
Отмечается, что в течение октября подразделения в полосе ответственности 2-го корпуса НГУ "Хартия" обезвредили 619 российских оккупантов. Кроме живой силы врага, поражено большое количество российской военной техники, в частности:
- 98 единиц авто- и мототехники;
- 7 единиц бронетехники;
- более 70 ударных и разведывательных дронов;
- более 1000 FPV-дронов;
- 22 единицы артиллерии врага;
- 24 полевых склада российских оккупантов;
- 35 взлетных площадок и пунктов управления вражеских операторов дронов.
Фото: 2-й корпус НГУ "Хартия"
Также в корпусе создается новое подразделение - первый роботизированный батальон "Лава". В его рамках будут применяться новейшие технологии в сфере воздушных и наземных беспилотных систем.
"Присоединяйтесь к "Лаве" и уничтожайте врага интеллектом. Чтобы присоединиться, звоните на "горячую линию" по номеру 3333", - отметили в пресс-службе.
Потери России на войне против Украины
На 1 ноября Украина продолжает фиксировать значительные потери российской армии на фронте. В частности только за минувшие сутки оккупанты потеряли 900 единиц живой силы и десятки единиц техники.
Общие безвозвратные военные потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 1 ноября 2025 года, по подсчетам Генерального штаба, достигли 1,142 млн единиц личного состава. В эту цифру входят пленные, раненые и выведенные из строя иным образом оккупанты, а не только убитые.