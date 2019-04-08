Три соціологічні центри проведуть Національний екзит-пол під час другого туру

Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Перші результати будуть оприлюднені о 20 годині

Національний екзит-пол під час другого туру президентських виборів 21 квітня 2019 року проведуть три соціологічні центри. Про це сьогодні на прес-конференції сказала директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає кореспондент РБК-Україна.

Бекешкіна відзначила, що в порівнянні з першим туром команда Національного екзит-полу не змінилася і вона складається з фонду "Демократичні ініціативи", КМІС та Центру Разумкова.

Як зазначила соціолог, 21 квітня соціологи оприлюднять дані о 20 годині станом на 18 годину, а остаточні дані о 22 годині (станом на закриття дільниць).

Нагадаємо, за офіційними даними Центральної виборчої комісії, у першому турі президента України, які відбулися 31 березня, за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14% виборців, за Петра Порошенко - 15,95%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Національного екзит-полу, який провели фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, у першому турі найбільше голосів набрали Володимир Зеленський (30,6%) і Петро Порошенко (17,8%). Далі йдуть Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).