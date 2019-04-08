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Три социологических центра проведут Национальный экзит-пол во время второго тура

Новости » Выборы 2019    08.04.2019 - 14:16
Три социологических центра проведут Национальный экзит-пол во время второго тура
Фото: Ирина Бекешкина (РБК-Украина)

Первые результаты будут обнародованы в 20 часов

Национальный экзит-пол во время второго тура президентских выборов 21 апреля 2019 года проведут три социологических центра. Об этом сегодня на пресс-конференции сказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает корреспондент РБК-Украина.

Бекешкина отметила, что по сравнению с первым туром команда Национального экзит-пола не изменилась и она состоит из фонда "Демократические инициативы", КМИС и Центра Разумкова.

Как отметила социолог, 21 апреля социологи обнародуют данные в 20 часов по состоянию на 18 часов, а окончательные данные в 22 часа (по состоянию на закрытие участков).

Напомним, официальным данным Центральной избирательной комиссии, в первом туре президента Украины, которые состоялись 31 марта, за Владимира Зеленского отдали свои голоса 30,14% избирателей, за Петра Порошенко - 15,95%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Национального экзит-пола, который провели фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, в первом туре больше всего голосов набрали Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%). Далее идут Юлия Тимошенко (14,2%), Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

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