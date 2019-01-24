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Три російських військових літаки порушили повітряний простір Швеції

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 14:43
Три російських військових літаки порушили повітряний простір Швеції
Фото: російський літак (mil ru)

Російський Іл-20 здійснив політ над Балтійським морем у супроводі двох винищувачів типу Су-27 Flanker

Три російських військових літаки порушили повітряний простір Швеції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення шведських збройних сил.

Повідомляється, що 19 січня російський Іл-20 здійснив політ над Балтійським морем у супроводі двох винищувачів типу Су-27 Flanker. Літаки на час без дозволу зайшли в повітряний простір на південь від міста Карлсхамн в провінції Блекінге.

Нагадаємо, 28 грудня винищувачі НАТО двічі перестрівали військові літаки Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

До цього РБК-Україна повідомляло, що 27 грудня військово-повітряні сили РФ перехопила літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.

Зазначимо, розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснював політ уздовж узбережжя окупованого Криму і поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії в Новоросійську.

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