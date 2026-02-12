Три года вместо четырех? Кто из украинских выпускников будет учиться в вузах меньше

Для кого обучение в вузах станет на год короче

Заместитель министра образования и науки напомнила, что нынешние 10-классники в Украине доучиваются по старой образовательной системе.

Речь идет о том, что они станут абитуриентами после 11 классов школы.

Между тем в 2029 году в Украине появятся первые выпускники пилотных трехлетних лицеев. То есть выпускники этих пилотных академических лицеев будут поступать в вузы уже после 12 класса.

"Они первыми выпустятся в 2029 году и будут поступать на трехлетний бакалавриат в учреждениях высшего образования", - подчеркнула Кузьмичева.

Такая ситуация, по ее словам, "обеспечит преемственность".

В то же время представитель МОН отметила: интересно то, что "в 2029 году выпускников будет немного".

"Поэтому университеты будут активно конкурировать за этих абитуриентов", - констатировала чиновница.

Условия для трехлетнего бакалавриата в Украине

Стоит отметить, что ранее заместитель министра образования и науки Николай Трофименко сообщил, что правовые условия для введения трехлетних бакалаврских программ в Украине существуют давно.

При этом сам подход, по его словам, соответствует европейской практике.

"У наших людей в голове есть традиционное представление, что школа должна быть столько-то лет, бакалавриат - 4 года, магистратура - полтора. Мы не должны в такие рамки заводить наших молодых людей", - отметил представитель МОН.

То есть на самом деле в украинских заведениях высшего образования могут сокращать сроки обучения на бакалавриате до трех лет (такая возможность уже предусмотрена законодательством и зависит от автономии конкретного университета).

Трофименко напомнил, что в перспективе вузы все равно будут двигаться к трехлетнему бакалавриату, ведь это связано с реформой среднего образования и переходом на 12-летнее обучение.

При этом ожидается, что выпускники старшей профильной школы будут лучше подготовлены к обучению в вузах (что позволит сократить продолжительность бакалаврских программ без потери качества).