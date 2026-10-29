Три года до точки невозврата: Гейтс заявил о риске потери контроля над ИИ

ИИ как эволюционный скачок

Во время встречи в Королевском обществе в Лондоне основатель Microsoft сравнил появление искусственного интеллекта с "эволюционным событием, которое изменит саму концепцию интеллекта на Земле".

Он отметил, что новые системы уже превосходят людей во многих областях, а личные навыки программирования, которыми он увлекался с тринадцати лет, стали устаревшими.

Главные риски и вызовы, на которые указывает Гейтс:

В ближайшие годы алгоритмы начнут превосходить людей в математических исследованиях, инженерии и биологическом моделировании.

Искусственный интеллект постепенно вытеснит "белых воротничков" и "синих воротничков" - от интеллектуального труда до физической работы с помощью гуманоидных роботов.

Через 3-4 года вопросы контроля выравнивания (alignment control) и способности алгоритмов к рекурсивному самосовершенствованию станут "критически важными".

"Существует реальная угроза того, что системы выйдут из-под контроля человека еще до следующего чемпионата мира по футболу", - отметил Гейтс.

Особую обеспокоенность вызывают кибербезопасность и риск биотерроризма.

По мнению основателя Microsoft, тысячи сбоев в работе систем будут считаться нормой из-за архитектурных недостатков раннего программного обеспечения, а пандемии, вызванные искусственными технологиями, могут превзойти масштабы COVID-19.

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Влияние на экономику, налоги и рынок труда

Гейтс отмечает, что "наличная структура капитализма поощряет компании массово нанимать роботов и увольнять людей без учета последствий".

Поэтому доходы правительственных бюджетов от налогов сократятся именно тогда, когда государственным органам понадобятся огромные средства на социальную поддержку и переквалификацию граждан.

Для смягчения переходного периода он предлагает два основных решения:

Введение статуса "резервированных для людей" профессий.

Введение налога на токены искусственного интеллекта для финансирования общественной защиты и компенсации утраченных рабочих мест.

Несмотря на оговорку, основатель Microsoft продолжает направлять средства на мировое здравоохранение через собственный фонд, планируя закрыть его до 2045 года после преодоления малярии, полиомиелита и младенческой смертности с помощью новейших технологий.

В то же время, он призывает США и Китай объединить усилия в сфере законодательного регулирования, поскольку "неконтролируемая гонка вооружений в области ИИ несет угрозу для всего человечества".