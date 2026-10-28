Хакеры могут захватить компьютер еще до запуска Windows: баг 16 лет скрывался в прошивке

Критическая ошибка в коде прошивки компьютеров может позволить хакерам вмешаться в работу устройства еще до запуска Windows и антивирусов. Уязвимость получила оценку опасности 9,5 из 10, а ее эксплуатация может открыть путь скрытому контролю над компьютером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Чем грозит уязвимость в прошивках?

Проблема скрыта в кодовой базе TianoCore EDK II, которую поставщики оборудования и облачные провайдеры используют для создания UEFI. Именно этот интерфейс запускается при включении устройства еще до загрузки операционной системы.

В чем опасность:

вредоносный код выполняется в процессоре на самом высоком уровне привилегий Ring 0;

атака происходит активации Secure Boot и криптографического модуля TPM;

злоумышленники получают возможность обойти шифрование дисков и установить дополнительные вредоносные модули;

уязвимость оставалась незамеченной в коде в течение 16 лет.

Критический баг обнаружили исследователи из Anthropic и Google.

Из-за преждевременной публикации исправления компанией AMI информация об уязвимости стала публичной ранее запланированного срока, что создает риски быстрой разработки эксплойтов хакерами.

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Механизм атаки и масштабы угрозы

Проблема возникает при запуске серверов через локальную сеть: специальный компонент прошивки UEFI обрабатывает сетевые сообщения, но не проверяет их размер.

Поэтому злоумышленник, имеющий доступ к сети, может отправить специально сформированные данные, повредить память устройства и нарушить его работу еще до запуска операционной системы.

Обычным домашним компьютерам эта уязвимость не угрожает, если они загружаются со своего SSD или жесткого диска. Риск касается, прежде всего, корпоративных серверов и дата-центров, где устройства запускаются через сеть с помощью технологии PXE.

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Сложность обновления и реакция компаний

Специалисты отмечают: уязвимость CVE-2026-97631 может стать очередной "вечной" проблемой для снятых с обслуживания систем, ведь обновление UEFI в миллионах устройств от тысяч производителей является сложным и длительным процессом.

Представители компании Intel уже сообщили, что их коммерческие продукты под поддержкой не содержат уязвимого кода по умолчанию, однако он мог быть интегрирован непосредственно производителями материнских плат.

Компания Arm также заявила, что проблема напрямую не касается ее продуктов.

Администраторы серверных систем рекомендуют временно отключить сетевую загрузку PXE, если она не используется, и следить за выпуском обновлений прошивок от производителей оборудования.