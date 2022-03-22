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Даю 2-3 тижні. Арестович розповів, коли очікувати припинення активних бойових дій в Україні

Новость на русском →
Київ, Вівторок 22 березня 2022 11:04
Даю 2-3 тижні. Арестович розповів, коли очікувати припинення активних бойових дій в Україні Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Припинення активних бойових дій на всій території України слід очікувати за два-три тижні. Це дасть змогу українським військовим зручніше нищити армію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі телемарафону.

"Приклади нелюдяності, яку вони проявляють не лише до українців, а й самі до себе кажуть про те, що ми маємо справу з зомбі навалою...Вони будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде. Те що відбувається протягом 5 діб - це маленька модель того, що буде відбуватися за 3 тижні, буде час на оперативну паузу..За три тижні буде так повсюди, а коли вони будуть стояти - нам буде зручніше їх нищити", - розповів Арестович.

Зазначимо, з початку війни на території України, російська армія продовжує зазнавати значних втрат. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому окупант зазнав фіаско.

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