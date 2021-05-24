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ЄС заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі, - глава Єврокомісії

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Брюссель, Понеділок 24 травня 2021 20:47
ЄС заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі, - глава Єврокомісії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія прийняла рішення заморозити 3 млрд євро інвестиційної допомоги для Білорусі. Допомога буде заморожена, поки Білорусь не стане демократичною.

Про це розповів брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці в Twitter.

При цьому він додав, що пакет інвестиційної допомоги може бути представлений на розгляд міністрів закордонних справ ЄС вже в червні.

Крім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що ЄК має намір сфокусуватися на примусовій посадці літака Ryanair владою Білорусі.

Вона також зазначила, що ЄС обговорить питання введення додаткових санкцій проти Білорусі за трьома напрямками. Зокрема:

  • окремих осіб, причетних до цього захоплення літака;
  • підприємств, які фінансують режим Лукашенка;
  • авіаційний сектор.

"Ми будемо продовжувати тиск на режим до тих пір, поки він не буде поважати свободу думок і ЗМІ. Роман Протасевич повинен бути негайно звільнений", - написала фон дер Ляйен у Twitter.

Нагадаємо, вчора Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, що летів з Греції в Білорусь. Літак посадили нібито через бомбу на борту, про яку стало відомо саме від білоруських диспетчерів. Після посадки літака білоруські силовики затримали опозиціонера Романа Протасевича, що знаходився на борту.

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