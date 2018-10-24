У Кабміні повідомили, скільки об'єктів підготували для великої приватизації

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман також поінформував, що від малої приватизації отримано вже 280 млн гривень доходу

Голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що уряд підготував десять об'єктів для великої приватизації. Про це він сказав у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр підкреслив, що для залучення найкращих інвестицій було найнято радників.

"Ми затвердили уже 10 об'єктів великої приватизації… Ми найняли найкращих радників, які допомагатимуть нам робити інвестиції у державну власність", - підкреслив Гройсман.

Крім того, він поінформував, що від малої приватизації отримано вже 280 млн гривень доходу.

"Ми вже провели 203 успішні аукціони малої приватизації і отримали 280 мільйонів гривень доходу. Електронні торги дають середнє підвищення стартової ціни у два рази", - сказав голова уряду.

Нагадаємо, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов з трибуни Верховної ради заявив, що за два місяці проведення аукціонів з малої приватизації держава і громади змогли отримати більше 250 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня в. о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров заявив, що продаж державного майна в Україні в рамках великої приватизації переноситься на 2019 рік.