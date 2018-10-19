Держава отримала понад 250 млн гривень від малої приватизації за 2 місяці, - МЕРТ

Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

За два місяці було продано понад 200 об'єктів малої приватизації

За два місяці проведення аукціонів з малої приватизації держава та громади змогли отримати більше 250 мільйонів гривень. Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за два місяці було продано понад 200 об'єктів малої приватизації.

"Ми продаємо зараз через більш ніж 30 майданчиків. У результаті ми провели вже більше 200 реально успішних аукціонів. Рекорд - це 32 аукціони, які відбулись в один день. За 2 місяці нам вдалося створити публічний реєстр з понад 1000 об'єктів малої приватизації. І продати понад 200 з них. Держава і громади отримали за це більш ніж 250 млн гривень", - повідомив Нефьодов.

За його словами, під час проведення аукціону з продажу об’єктів малої приватизації стартова ціна зростає більше ніж на 83%.

"Ми бачимо, що ціни зростають на 83% стосовно стартової ціни. Серед об’єктів, які ми продаємо, є певні знакові, які ми продаємо з вимогами до інвестора. Відкритий аукціон забезпечує реальну ринкову ціну", - додав перший замголови МЕРТ.

За його словами, мала приватизація вимагала прийняття 64 підзаконних актів, які були ухвалені урядом та Фондом держмайна.

"Мала приватизація вимагала прийняття 64 підзаконних актів, які було ухвалено урядом України і Фондом держмайна. Буквально два дні тому святкували перші два місяці проведення реальних торгів. Ми бачимо, що є величезний попит на об’єкти, починаючи від заводів до сільських хат і недобудов. Є аукціони, на які приходять десятки потенційних покупців", - наголосив Нефьодов.

Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів 5 жовтня повідомляв у Раді, що держава отримала 185 млн гривень від малої приватизації за 2 місяці. За його словами, було продано 150 об'єктів малої приватизації.

Як писало РБК-Україна раніше, Фонд держмайна у рамках малої приватизації виставив у системі ProZorroПродажі 100% статутного капіталу ВАТ "Новороздольське гірничо-хімічне підприємство "Сірка" вартістю 178 млн гривень. У Мінекономіки відзначали, що це найдорожчий лот у рамках малої приватизації.