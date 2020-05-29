Три квартири, дача, 4 авто і понад 3 млн грн доходу: Вакарчук подав декларацію

Народний депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук подав електронну декларацію за 2019 рік. Він задекларував понад 3 млн гривень доходу і близько 6,7 млн видатків.

Про це свідчать дані декларації Вакарчука в Єдиному реєстрі.

Згідно з документом, за минулий рік політик отримав 169,5 тис. грн зарплати як депутат, 2,5 млн грн дивідендів від ТОВ "Суперсиметрія", яке належить йому, і 669 тис. 706 грн за своїм вкладом в АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Також Вакарчук задекларував 44,5 тис. грн доходу від відчуження цінних паперів, гонорари на загальну суму в 300 тис. грн, роялті від політичної партії "Голос" розміром 6 тис. грн. 49 тис. грн компенсації від страхової компанії за ремонт автомобіля.

Разом сума доходів складає близько 3 мільйонів 700 тисяч грн.

Співмешканка Вакарчука Ляля Фонарьова задекларувала 250 тисяч гривень від підприємницької діяльності, 98 тисяч зарплати і більш 475 тис приросту коштів на рахунках "в зв'язку управлінням грошовими активами".

У власності у Вакарчука та Фонарьової є три квартири в Києві площею 68,8 кв. м, 475,8 кв. м і 186,3 кв. м, загальною вартістю 6,4 млн грн, а також дачний будинок площею 121 кв. м і земельна ділянка площею 598 кв. м. в с. Гнідин Бориспільського району Київської області вартістю 752,6 тис. грн і 411,3 тис. грн відповідно.

Крім того, нардеп володіє одним машиномісцем в Києві, а ще одне вказав в платному користуванні. Фонарьова є співвласницею нежитлових приміщень площею 34,12 тис кв.м, а Вакарчук орендує нежитлові приміщення площею 120 і 18,1 кв.м.

Також у власності у Вакарчука та Фонарьової є чотири автомобілі: BMW 528I 2012 випуску вартістю 590,5 тисячі гривень, Range Rover 2015 р.в. вартістю 3 млн 169 тисячі гривень, BMW G32 640i xDrive 2018 р.в. вартістю 2 млн 71 тисяча гривень і Renault Laguna 1994 р.в. Останнє авто не зняте з реєстрації після відчуження за довіреністю.

Крім того, Вакарчук і Фонарьова є кінцевими бенефіціарами ТОВ "Суперсиметрія", ТОВ "Африка", ТОВ "Лулу", ТОВ "Етер", ТОВ "Дом 911", швейцарської компанії "Amber Production AG" і ліхтенштейнський "Agate Stiftung".

Політик також має 1 млн 150 тисяч акцій ПАТ "Стаханівський завод феросплавів" та 1 тисячу акцій ПАТ "Маріупольский завод важкого машинобудування".

У розділі видатків та правочину суб’єкта декларування Вакарчук задекларував кілька видатків за договором про надання послуг на загальну суму близько 6 млн 722 тисяч гривень. Серед них є внесок на підтримку партії "Голос" у травні 2019 року у розмірі 1 млн 669 тисяч гривень і 1 млн 667 тисяч – платіж за придбання автомобіля.

Нагадаємо, що термін подання щорічних декларацій завершується 31 травня.

Раніше НАЗК повідомило, що декларації високопосадовців, які будуть подані до Реєстру останніми, перевірятимуться у першу чергу.

Як писало РБК-Україна, НАЗК починає перевірку декларацій за новим порядком - з декларацій президентів, прем'єрів і міністрів.