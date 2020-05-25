У НАЗК роз'яснили новий порядок розгляду декларацій високопосадовців

Фото: декларування (kdka.org.ua)

Е-декларації тих міністрів та заступників міністрів, які подадуть декларації останніми, будуть перевіряти найперше

Національне агентство з питань запобігання корупції інформує, що декларації високопосадовців, які будуть подані до Реєстру останніми, перевірятимуться у першу чергу. При цьому декларацію за 2019 рік необхідно подати до 1 червня.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Останній день для подання декларації - 31 травня. НАЗК звертає увагу, що декларації високопосадовців, які будуть подані до Реєстру останніми, перевірятимуться в першу чергу", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що раніше НАЗК розробила порядок черговості, за яким найперше мають бути перевірені декларації президентів України, прем’єр-міністрів, міністрів та заступників міністрів.

"Таким чином, декларації тих міністрів та заступників міністрів, які подадуть декларації останніми, будуть перевіряти найперше. Те ж саме стосується усіх груп суб’єктів декларування, які зазначені в порядку черговості нижче: суддів, керівників Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України, членів Вищої ради правосуддя, депутатів тощо", - інформують у НАЗК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК починає перевірку декларацій по-новому порядку, і вона розпочнеться з декларацій президентів, прем'єрів і міністрів.

Як писало РБК-Україна, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із закликом розробити закон про одноразове декларування.

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Автор: Юлия Струк