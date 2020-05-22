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Почнуть з Зеленського і прем'єрів: НАЗК перевірятиме декларації по-новому

Новини » Політика     22.05.2020 - 19:00
Почнуть з Зеленського і прем'єрів: НАЗК перевірятиме декларації по-новому
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Вартість задекларованих активів будуть порівнювати з ринковою ціною

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) починає перевірку декларацій по-новому порядку. Перевірка розпочнеться з декларацій президентів, прем'єрів і міністрів.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

Повідомляється, що Агентство почне порівнювати вартість задекларованих активів за їх ринковою ціною, проводити повторні повні перевірки, а також перевіряти інформацію про подарунки. Нові перевірки стартують з 1 червня із застосуванням системи автоматизованого логічного та арифметичного контролю для визначення декларацій з найбільшими ризиками.

"У першу чергу будуть перевіряти декларації президентів України, прем'єр-міністрів і міністрів", - йдеться в повідомленні НАЗК.

Зміни у новому Порядку проведення контролю:

  • визначено спосіб проведення кожної зі складових перевірки: зокрема, вартість задекларованих активів буде порівнюватися з їх ринковою ціною або аналогічних активів;
  • у випадку появи нової інформації НАЗК буде проводити повну перевірку декларації повторно;
  • перевіряється дотримання суб'єктом декларування обмежень на одержання подарунків, а також обмежень, встановлених після припинення діяльності суб'єкта декларування;
  • передбачена перевірка на встановлення ознак необґрунтованості отримання активів;
  • на проведення повної перевірки передбачено до 120 календарних днів, за крайньої необхідності термін може бути продовжений на максимум 60 днів

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із закликом розробити закон про одноразове декларування. Таке декларування покликане розкрити всі активи, що належать фізичним особам на праві приватної власності.

У цій декларації потрібно буде вказати: валютні активи, цінні папери, майно (рухоме і нерухоме), незавершені об'єкти нерухомості, частки у майні юридичних осіб, а також інші майнові та нематеріальні активи (в Україні та за кордоном).

При цьому українці зможуть на свій розсуд вказувати дохід, з якого не було сплачено ПДФО, та сплатити податок нижче звичайної ставки.

Також раннє стало відомо, що НАЗК перевірить декларування мільйонних доходів лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко. Вона заявила, що отримала майже млн гривень від американської компанії на досудовій стадії за політичні репресії, але відмовилася повідомити подробиці.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України Володимир ЗеленськийдекларацияНАПК
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