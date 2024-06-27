Три страны Европы просят у ЕС деньги, чтобы покрыть расходы на украинских беженцев, - СМИ

"Более 50% украинских беженцев, попавших в Европейский союз, проживают в Германии, Польше и Чехии. Неодинаковые вызовы для государств-членов в рамках ЕС также очевидны в связи с соответствующей численностью населения", - сказано в письме Польши, Германии и Чехии.

Они подчеркнули, что подобная ситуация создает неодинаковые последствия для национальных бюджетов стран Европы.

"Дополнительная и существенная финансовая поддержка из существующих фондов текущей многолетней финансовой рамочной программы 2021-2027 годов необходима тем государствам-членам, которые особенно пострадали, чтобы адекватно покрыть расходы на прием, размещение и обеспечение беженцев из Украины", - добавляют три страны.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что вопрос того, сколько каждая страна-член ЕС вносит в принятие украинских беженцев, "не имеет четкого распределения".

По его словам, ЕС должен компенсировать Чехии, Польше и Германии расходы на проживание, профессиональную подготовку и языковые курсы для украинских беженцев.