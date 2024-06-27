RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три страны Европы просят у ЕС деньги, чтобы покрыть расходы на украинских беженцев, - СМИ

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия, Польша и Чехия запросили у Евросоюза финансовую помощь, которая позволит покрыть расходы на прием украинских беженцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано в письме трех стран к главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое есть в распоряжении Bloomberg.

"Более 50% украинских беженцев, попавших в Европейский союз, проживают в Германии, Польше и Чехии. Неодинаковые вызовы для государств-членов в рамках ЕС также очевидны в связи с соответствующей численностью населения", - сказано в письме Польши, Германии и Чехии. 

Они подчеркнули, что подобная ситуация создает неодинаковые последствия для национальных бюджетов стран Европы. 

"Дополнительная и существенная финансовая поддержка из существующих фондов текущей многолетней финансовой рамочной программы 2021-2027 годов необходима тем государствам-членам, которые особенно пострадали, чтобы адекватно покрыть расходы на прием, размещение и обеспечение беженцев из Украины", - добавляют три страны. 

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что вопрос того, сколько каждая страна-член ЕС вносит в принятие украинских беженцев, "не имеет четкого распределения".

По его словам, ЕС должен компенсировать Чехии, Польше и Германии расходы на проживание, профессиональную подготовку и языковые курсы для украинских беженцев. 

Помощь беженцам

Напомним, сегодня, 27 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой поддержала выплаты украинским беженцам для возвращения на Родину после того, как завершится война.

В документе отмечается, что страны Европы должны начать подготовку к возвращению украинцев уже сейчас.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзПольшаЧехияВойна в Украине