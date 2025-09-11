Три идентичных кабинета и пустые кортежи: WSJ рассказывает, как Кремль прячет Путина

Три абсолютно одинаковых бункера позволяют российскому диктатору Владимиру Путину управлять РФ, скрывая свое местонахождение от чиновников и спецслужб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Times, которое публикует книгу WSJ.
Путин руководит Россией из трех одинаковых конференц-залов, расположенных в разных регионах страны. По данным ЦРУ, все кабинеты построены по одинаковому плану и оборудованы до мельчайших деталей.
Даже расположение подставки для карандашей с двуглавым орлом на лакированном столе и десяти совершенно заостренных карандашей в кабинете идентично во всех трех помещениях. Кабинеты не имеют окон, что делает невозможным определение местонахождения главы Кремля по внешним ориентирам.
Российский диктатор избегает использования мобильных телефонов и редко выходит в интернет. Он проводит встречи через видеосвязь, используя плоский монитор, который стоит на специальном мобильном стенде на колесах. Компьютеры в кабинетах остаются отключенными от сети или строго изолированными.
Инженеры Дирекции президентских коммуникаций поддерживают специальный режим коммуникаций, шифрующий звонки Путина.
Именно из этих бункеров Путин управляет страной во время войны, отдавая приказы командирам на фронте в Украине и усиливая ограничения внутри России
Чиновники, появляющиеся на экране во время видеовстреч, часто не знают, из какой из 11 часовых зон страны Путин ведет звонок.
Персонал иногда сообщает о переезде президента в другой город, отправляет пустой кортеж в аэропорт и обманный самолет, после чего Путин появляется на видеоконференции, создавая иллюзию присутствия в другом месте.
Инженеры описывали этот режим как "информационный кокон".
Глава Кремля имеет не один бункер, а сразу несколько. Почти в каждом его особняке и имении, находящихся в разных частях России, есть подземные помещения. Все они были спроектированы и построены уже давно.
Ранее ВILD составил 3D-модель укрытия Путина во дворце под Геленджиком Краснодарского края РФ. На них видно, что под зданием расположены укрепленные помещения и тоннели. В частности, журналисты предположили, что тоннели могут выдержать попадание бомбы и химическую атаку.
Также РБК-Украина писал, что известно о резиденции Путина и Кабаевой на Валдае.
Напомним, в мае 2024 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял о том, что ГУР знает о местонахождении бункеров российского диктатора Владимира Путина.
Через неделю после этого заявления в неофициальной резиденции Путина, которая находится на Алтае, возник пожар.