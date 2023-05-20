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Как выглядит бункер Путина. BILD составил 3D-модель укрытия диктатора

Новина українською →
США, Суббота 20 мая 2023 17:27
Как выглядит бункер Путина. BILD составил 3D-модель укрытия диктатора Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Подземный комплекс российского диктатора Владимира Путина во дворце под Геленджиком состоит из двух отдельных тоннелей шириной 6 метров и имеет несколько выходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

На основе материалов американского портала Business Insider, на днях показавшего чертеж бункера Путина в Геленджике и российской проектной компании, корреспонденты BILD составили 3D-модель бункера Путина.

Фото: 3D-модель бункера Путина (https://t.me/BILD_Russian)

По их данным, бункер состоит из тоннелей шириной в 6 метров с несколькими выходами. Там есть лифт, уходящий под землю на 50 метров, а также водопровод, системы вентиляции, пожаротушения и канализации.

Общая жилая площадь составляет 650 кв. м. Этого достаточно, чтобы провести там от нескольких дней до нескольких недель. Чертежи бункера датируются началом 2010-х годов. Толщина его бетонных стен достигает 38 см. Что свидетельствует о том, что Путин уже тогда вынашивал планы войны и "готовился к худшему сценарию".

Отметим, что словами начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Россия активно начала готовиться к войне против Украины еще в 2007 году.

Что известно о бункере Путина

Напомним, недавно журналисты опубликовали схемы и чертежи бункера Путина в Геленджике Краснодарского края РФ. На них видно, что под зданием находятся укрепленные помещения и тоннели. В частности, журналисты предположили, что туннели могут выдержать попадание бомбы и химическую атаку.

Однако представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что, когда начнутся масштабные процессы на территории уже самой РФ, Путину не удастся спрятаться даже в сети его бункеров.

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