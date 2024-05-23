Позывной "бункерный". Знает ли ГУР, где находятся бункеры Путина

Украинские разведчики знают, где находятся бункеры главы Кремля Владимира Путина. Также известно и их количество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Бункеры Путина. Да, информация об этом известна и постоянно обновляется", - сказал он.

При этом их количество Юсов отказался раскрывать.

"Но понятно, что у него один из позывных это "бункерный". Он любит это дело, как Граф Дракула прячется в подземельях", - отметил спикер.

В то же время, по его информации, в бункеры к себе Путин своих двойников не пускает.

"Нет, своих двойников он пускает на другие задачи, где не так безопасно", – сказал Юсов.

Что известно о бункерах Путина

У российского президента Владимира Путина есть не один бункер, а сразу несколько. Почти в каждом его особняке и имении, которые находятся в разных частях России, есть подземные помещения. Все они были спроектированы и построены уже давно.

В частности, есть информация о подобных "тайниках" в Москве, на Валдае, в Тверской области, Сочи, в Геленджике. К ппримеру, ранее ВILD составил 3D-модель укрытия Путина во дворце под Геленджиком. Он состоит из двух отдельных тоннелей шириной 6 метров и имеет несколько выходов.

При этом еще в прошлом году Юсов предупреждал, что Путина не спасет сеть его бункеров. Когда начнутся масштабные процессы на территории уже самой РФ, ему не удастся скрыться.