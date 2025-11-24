ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

За неделю ДТЭК вернул свет 800 тысячам семей после вражеских атак

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 17:38
UA EN RU
За неделю ДТЭК вернул свет 800 тысячам семей после вражеских атак Фото: ДТЭК вернул свет 800 тысячам семей после вражеских атак РФ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 800 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компнии.

"С 17 по 23 ноября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 518 населенных пунктов. Благодаря этому свет удалось вернуть в дома почти 800 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей", - говорится в нем.

Отмечается, что в Донецкой области свет вернули 570 тысячам семей, в Днепропетровской - 180 тысячам семей, а не Одесской - 43 тысячам.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Восстановление света энергетиками ДТЭК

Напомним, неделю назад ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома более 800 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за вражеских обстрелов.

Как сообщалось, в прошлом месяце энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 3 миллионам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

А в течение сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Российская Федерация Электроэнергия
Новости
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины