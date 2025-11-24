За неделю ДТЭК вернул свет 800 тысячам семей после вражеских атак
В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 800 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компнии.
"С 17 по 23 ноября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 518 населенных пунктов. Благодаря этому свет удалось вернуть в дома почти 800 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей", - говорится в нем.
Отмечается, что в Донецкой области свет вернули 570 тысячам семей, в Днепропетровской - 180 тысячам семей, а не Одесской - 43 тысячам.
Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.
Восстановление света энергетиками ДТЭК
Напомним, неделю назад ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома более 800 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за вражеских обстрелов.
Как сообщалось, в прошлом месяце энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 3 миллионам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.
А в течение сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.