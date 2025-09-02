ua en ru
В августе ДТЭК вернул свет более миллиону семей, чьи дома были без электричества из-за обстрелов

Вторник 02 сентября 2025 16:34
В августе ДТЭК вернул свет более миллиону семей, чьи дома были без электричества из-за обстрелов Фото: ДТЭК в августе вернул свет миллиону семей (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В прошлом месяце энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более миллиона семей, которые оказались обесточены из-за обстрелов в четырех областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В прошлом месяце враг продолжал подвергать мирные города и села масштабным атакам. Однако энергетики продолжали работать над восстановлением сетей и оборудования, отмечают в компании.

В частности, в Донецкой области в августе удалось вернуть электричество почти в 780 тысяч домов местных жителей.

В то же время, Днепропетровщина тоже уже постоянно страдает от ракетных атак и вражеских обстрелов, особенно юг региона, приближенный к зоне боевых действий. В августе энергетикам удалось вернуть свет в дома 282,7 тыс. семей местных жителей.

В тот же период энергетики ДТЭК вернули свет в дома 6,2 тыс. жителей Одесской области и 1,6 тыс. семей жителей Киевщины, которые также были обесточены в результате обстрелов.

Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

