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Больницы переполнены оккупантами. Под Луганском обустроили госпиталь в роддоме

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Луганск, Вторник 06 декабря 2022 08:52
Больницы переполнены оккупантами. Под Луганском обустроили госпиталь в роддоме Фото: больницы в Луганской области переполнены оккупантами (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированной Луганской области большинство больниц превратили в госпитали для лечения российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Плановые госпитализации там остановлены, в Старобельске оккупанты занимают пустые дома. Большинство коечного фонда медицинских учреждений так называемой "ЛНР" перепрофилировали под оказание помощи раненым военнослужащим РФ. Больницы переполнены боевиками", - рассказал он.

По данным администрации, из-за этого пришлось прекратить плановые госпитализации и лечение мирного населения.

"Предоставляется исключительно неотложная медицинская помощь. В Новопскове военный госпиталь устроили даже в родильном отделении", - добавляют в ОВА.

Как сообщалось, россияне продолжают нести потери в Донецкой и Луганской областях. В местные больницы массово доставляют раненых солдат.

Напомним, российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек. Столько же оккупантов получают ранения.

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