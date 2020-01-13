Три години або два місяці: у Кабміні назвали сроки прийняття закону про ринок землі

Верховна рада може розпочати процес голосування за закон про ринок землі у другому читанні. Про це написав у Facebook радник прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак.

Мушак зазначає, що у разі голосування за повною процедурою, розгляд цього законопроекту може зайняти близько 2 місяців через велику кількість правок, які депутати внесли до законопроекту. За скороченою процедурою, законопроект можуть прийняти за 3 години.

"До розгляду базового для земреформи (законопроєкту, - ред.) 2178-10 в Раді все готове. 10 днів на ознайомлення пройшло. Справа лише за політичною волею", - повідомив Мушак.

"Наразі правки об'єднані в 9 блоків, в кожному з яких підтримано системну правку", - додав Мушак.

Подання правок депутатів, які сумарно займають 2583 сторінки, до законопроєкту на 6 сторінок, Мушак назвав "законодавчим спамом", метою якого є затримка розгляду законопроєкту.

Нагадаємо, раніше представник глави держави з питань земельної реформи Роман Лещенко зазначив, що необхідність введення ринку землі полягає в реалізації реформи децентралізації. Він також заявив, що Україна має в наявності для продажу 7 мільйонів 600 тисяч гектарів державної землі.

За словами голови ВР Дмитра Разумкова, обсяг землі для продажу в одні руки може скласти менш як 10 тисяч гектарів. Також обговорюються варіанти більш істотного зменшення.