Сьогодні озвучать остаточну версію земельної реформи

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Сьогодні відбудеться публічне обговорення земельної реформи, на якому повинні представити її фінальну версію

У понеділок, 13 січня, пройде публічне обговорення земельної реформи, де повинні озвучити остаточну версію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Це обговорення матиме назву "Як змінився законопроект про обіг земель після правок?". На ньому представники аграрного комітету Верховної ради та депутати від "Слуги народу" повинні озвучити фінальну версію земельної реформи.

"О 14:30 розпочнеться публічне обговорення фінальної версії земельної реформи. Під час заходу представники уряду, депутати фракції "Слуга народу", аграрного комітету ВРУ озвучать фінальну версію земельної реформи в Україні та пояснять пропоновані зміни законопроекту", - йдеться в повідомленні прес-служби партії "СН".

Раніше представник глави держави з питань земельної реформи Роман Лещенко зазначив, що необхідність введення ринку землі полягає в реалізації реформи децентралізації. Він також заявив, що Україна має в наявності для продажу 7 мільйонів 600 тисяч гектарів державної землі.

За словами голови ВР Дмитра Разумкова, обсяг землі для продажу в одні руки може скласти менш як 10 тисяч гектарів. Також обговорюються варіанти більш істотного зменшення.

Крім цього, Разумков назвав термін, коли комітет завершить розгляд поправок до законопроекту про земельну реформу. Завершити розгляд правок планувалося до 10 січня 2020 року.