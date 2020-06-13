Три лікарні без електрики: у Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів

У місті Дніпро за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів, через що три лікарні залишилися без електрики. У місті також частково була паралізована робота транспорту.

Про це на Facebook повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"П'ятдесят сім повалених дерев. В результаті цього 14 обривів ліній електротранспорту і ще 12 ліній електропостачання міськради. Три лікарні без електропостачання. За 15 хвилин в місті випала півторамісячна норма опадів", - написав Лисенко.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, пошкоджено 18 транспортних засобів в результаті події.

"Повідомлень про загиблих, постраждалих і підтоплення будинків, присадибних ділянок не надходило", - зазначили у відомстві.

Аварійні бригади зараз проводять роботи з відновлення електроживлення.

РБК-Україна писало, що в Україні через негоду знеструмлено населені пункти у 7 областях.

Також повідомлялося, що на заході України можливе затоплення через вихід води з річок на заплаву.

Нагадаємо, сьогодні всі регіони країни накриє дощами та грозами, однак більшість областей будуть страждати від спеки.