Три банка и 5% годовых: как будет работать новая льготная программа для ОПК

Главное:

Уполномоченные банки: Укрэксимбанк, ПУМБ, МТБ БАНК

Ставка: около 5% годовых для предприятий

Компенсация: остальную часть стоимости покрывает государство

Цель: быстрое масштабирование производства для нужд фронта

Национальное учреждение развития определило трех уполномоченных лизингодателей, которые будут реализовывать программу. Это Укрэксимбанк, ПУМБ и МТБ БАНК, - именно через эти банки предприятия ОПК смогут получить финансовый лизинг на льготных условиях.

Предприятия, которые являются критически важными для экономики в особый период, смогут привлекать финансирование под примерно 5% годовых. Остальную часть стоимости компенсирует государство.

Как отметила советник министра обороны Анна Гвоздяр, запуск механизма означает переход к практической реализации поддержки отрасли.

По ее словам, лизинг позволяет быстро получить необходимое оборудование, масштабировать производство и оперативно реагировать на потребности фронта.

Программа охватывает широкий перечень направлений. Речь идет о финансировании:

разработки и производства вооружения

ремонта и модернизации техники

создании боеприпасов

утилизации военной техники

Запуск льготного лизинга для ОПК должен упростить доступ предприятий к финансированию и ускорить производство оборонной продукции. Первые три банка уже определены, что позволяет программе перейти от решения к практическому внедрению.