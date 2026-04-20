Три банка и 5% годовых: как будет работать новая льготная программа для ОПК

17:04 20.04.2026 Пн
2 мин
Кто будет финансировать предприятия оборонно-промышленного комплекса на льготных условиях?
aimg Анастасія Мацепа
Фото: для ОПК запускают льготный лизинг (Getty Images)

В Украине определили первые банки, которые будут работать в рамках программы льготного лизинга для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Речь идет о механизме, который должен помочь производителям быстрее масштабировать производство для нужд фронта.

О том, какие банки уже присоединились к программе и как будет работать финансирование, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Главное:

  • Уполномоченные банки: Укрэксимбанк, ПУМБ, МТБ БАНК
  • Ставка: около 5% годовых для предприятий
  • Компенсация: остальную часть стоимости покрывает государство
  • Цель: быстрое масштабирование производства для нужд фронта

Национальное учреждение развития определило трех уполномоченных лизингодателей, которые будут реализовывать программу. Это Укрэксимбанк, ПУМБ и МТБ БАНК, - именно через эти банки предприятия ОПК смогут получить финансовый лизинг на льготных условиях.

Предприятия, которые являются критически важными для экономики в особый период, смогут привлекать финансирование под примерно 5% годовых. Остальную часть стоимости компенсирует государство.

Как отметила советник министра обороны Анна Гвоздяр, запуск механизма означает переход к практической реализации поддержки отрасли.

По ее словам, лизинг позволяет быстро получить необходимое оборудование, масштабировать производство и оперативно реагировать на потребности фронта.

Программа охватывает широкий перечень направлений. Речь идет о финансировании:

  • разработки и производства вооружения
  • ремонта и модернизации техники
  • создании боеприпасов
  • утилизации военной техники

Запуск льготного лизинга для ОПК должен упростить доступ предприятий к финансированию и ускорить производство оборонной продукции. Первые три банка уже определены, что позволяет программе перейти от решения к практическому внедрению.

