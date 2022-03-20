Три банки Білорусі відключили від SWIFT
Три білоруських Банки відключили від міжнародної системи платежів SWIFT. Картками фінансових організацій неможливо розрахуватися на території Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Позірк. Навіни пра Білорусь".
За його даними, від SWIFT відключили три білоруських Банки, щодо яких ЄС ввів санкції. Йдеться про:
- "Банку Розвитку Білорусі";
- "Белагропромбанку";
- "Дабрабыте".
Відзначається, що з 20 березня на території Євросоюзу картами цих банків неможливо оплатити покупки і провести будь-які транзакції.
Нагадаємо, раніше глави країн-держав Євросоюзу заявили про готовність посилити тиск на Росію і Білорусь через напад на Україну.
Війна Росії проти України триває 25-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!