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Сповнені рішучості ще більше посилити наш тиск на Росію і Білорусь, - Рада ЄС

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ЄС, П'ятниця 11 березня 2022 06:30
Сповнені рішучості ще більше посилити наш тиск на Росію і Білорусь, - Рада ЄС Фото: Рада ЄС готова продовжувати вводити санкції проти РФ і далі (facebook.com/eucouncil)
Автор: Роман Мирончук

У четвер, 10 березня, у французькому Версалі пройшло неформальне засідання Європейської ради, на якому глави держав заявили, що готові ще більше посилити тиск на Росію і Білорусь через агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради ЄС.

"Ми сповнені рішучості ще більше посилити наш тиск на Росію і Білорусь. Ми ввели серйозні санкції і як і раніше готові швидко ввести нові", - йдеться в заяві Ради ЄС.

Крім того, члени Євросоюзу будуть продовжувати надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку Україні.

Нагадаємо, Єврокомісія розширила санкції проти РФ за агресію в Україні. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет санкцій для причетних до російської агресії проти України осіб і компаній.

Санкційний список ЄС буде розширено до 160 прізвищ. Також обмеження накладуть і на союзника РФ - Білорусь.

Ми також писали про те, в ЄС розглядають режим Лукашенка як соагресора у війні, яку веде РФ проти України. Там також закликали Білорусь не сприяти російській агресії і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.

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