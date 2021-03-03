Третя хвиля набирає обертів. Польща відкриває тимчасові COVID-лікарні

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що в країні набирає обертів третя хвиля коронавірусу. Через прискорення поширення коронавірусу в Польщі закінчуються вільні лікарняні ліжка.

"Третя хвиля набирає обертів, у нас постійний висхідний тренд, динаміка абсолютно не слабшає", - сказав міністр.

Глава польського МОЗу додав, що на сьогоднішньому засідання урядової антикризної групи було ухвалено рішення про відкриття тимчасових лікарень для хворих на коронавірусу у дев'яти воєводствах Польщі.

За останню добу в Польщі зареєстровано понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Вчора померли понад 300 хворих на COVID-19.