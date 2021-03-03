У Польщі можуть запровадити місцеві локдауни
Речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що влада Польщі розглядає можливість введення локдаунів в окремих повітах. Їх можуть запровадити у зв'язку з локальними спалахами коронавірусу.
Про це повідомляє Wiadomosci.pl.
"Усе залежить від структури інфікування у конкретному воєводстві. Інколи є сенс регулювати локдаун на рівні повітів, а інколи, на жаль, треба це робити на рівні воєводств. Кожний з цих варіантів є на порядку денному", - заявив Мюллер.
Зазначається, що від початку епідемії коронавірусу в Польщі підтверджено понад 1,7 млн випадків інфікування, померли понад 44 тисячі хворих.
Нагадаємо, 24 лютого міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про посилення в країні обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. На більшій частині території країни збережуть поточний рівень обмежень, за винятком одного регіону.
Додамо, що минулого тижня в Польщі заявили, що можуть ввести обмеження на кордонах з Чехією і Словаччиною у зв'язку зі зростанням захворюваності в цих країнах.
Крім того, в Польщі заявили, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.