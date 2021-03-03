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У Польщі можуть запровадити місцеві локдауни

Новость на русском → Варшава, Середа 03 березня 2021 10:40
У Польщі можуть запровадити місцеві локдауни Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що влада Польщі розглядає можливість введення локдаунів в окремих повітах. Їх можуть запровадити у зв'язку з локальними спалахами коронавірусу.

Про це повідомляє Wiadomosci.pl.

"Усе залежить від структури інфікування у конкретному воєводстві. Інколи є сенс регулювати локдаун на рівні повітів, а інколи, на жаль, треба це робити на рівні воєводств. Кожний з цих варіантів є на порядку денному", - заявив Мюллер.

Зазначається, що від початку епідемії коронавірусу в Польщі підтверджено понад 1,7 млн випадків інфікування, померли понад 44 тисячі хворих.

Нагадаємо, 24 лютого міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про посилення в країні обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. На більшій частині території країни збережуть поточний рівень обмежень, за винятком одного регіону.

Додамо, що минулого тижня в Польщі заявили, що можуть ввести обмеження на кордонах з Чехією і Словаччиною у зв'язку зі зростанням захворюваності в цих країнах.

Крім того, в Польщі заявили, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.

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