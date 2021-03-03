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Третья волна набирает обороты. Польша открывает временные COVID-больницы

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране набирает обороты третья волна коронавируса. Из-за ускорения распространения коронавируса в Польше заканчиваются свободные больничные кровати.

Об этом сообщает "Польское Радио".

"Третья волна набирает обороты, у нас постоянный восходящий тренд, динамика абсолютно не ослабевает", - сказал министр.

Глава польского Минздрава добавил, что на сегодняшнем заседании правительственной антикризисной группы было принято решение об открытии временных больниц для больных коронавирусом в девяти воеводствах Польши.

За последние сутки в Польше зарегистрировано более 15 тысяч новых случаев коронавируса. Вчера умерли более 300 больных COVID-19.

Напомним, в Польше допускают введение локальных локдаунов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Добавим, третью волну коронавируса в Министерстве здравоохранения Польши связывают с распространением "британского" штамма.

Кроме того, на прошлой неделе Польши заявили, что могут ввести ограничения на границах с Чехией и Словакией в связи с ростом заболеваемости в этих странах.

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