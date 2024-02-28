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Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки под Донецком

Красногоровка, Среда 28 февраля 2024 20:46
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Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки под Донецком Архивное фото: Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки под Донецком (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные смогли выбить оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Ранее россияне частично вошли в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Военные отметили, что накануне силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки под Донецком

Скриншот: Красногоровка (deepstatemap.live)

Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, штурмовых батальонов осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага.

Потери оккупантов

"За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к долговременной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери - около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми", - сообщила бригада.

Также военные сообщили, что россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.

"По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск", - подытожила третья штурмовая бригада ВСУ.

Ситуация под Авдеевкой и Марьинкой

Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что оккупанты продвинулись к окрестностям Красногоровки и даже начали постепенно в него заходить.

В Институте изучения войны сообщалось, что российские войска пытаются использовать тактические возможности, появившиеся после захвата Авдеевки, и поддерживают относительно быстрый темп наступательных операций до того, как украинские войска установят более сплоченные и сложные для прохождения оборонительные линии в этом районе.

Представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий заявлял, что украинские воины продолжают оборонительную операцию под Авдеевкой. Этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердычи.

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Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки под Донецком
Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки под Донецком
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