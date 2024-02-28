Третя штурмова вибила окупантів із Красногорівки під Донецьком

Українські військові змогли вибити окупантів із Красногорівки у Донецькій області. Раніше росіяни частково увійшли в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3-тю окрему штурмову бригаду .

Військові зазначили, що напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли в місто.

Скріншот: Красногорівка (deepstatemap.live)

Щоб не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.

Втрати окупантів

"За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до довготривалої оборони і незважаючи на опір та важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат - близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми", - повідомила бригада.

Також військові повідомили, що росіяни відмовлялися від здачі в полон і були ліквідовані в зайнятих ними будинках.

"Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ", - підсумувала третя штурмова бригада ЗСУ.

Ситуація під Авдіївкою та Мар'їнкою

Раніше в соціальних мережах з'являлися повідомлення про те, що окупанти просунулися до околиць Красногорівки і навіть почали поступово в нього заходити.

В Інституті вивчення війни повідомлялося, що російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і підтримують відносно швидкий темп наступальних операцій до того, як українські війська встановлять більш згуртовані та складні для проходження оборонні лінії в цьому районі.

Представник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій заявляв, що українські воїни продовжують оборонну операцію під Авдіївкою. Цьому сприяє рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі.