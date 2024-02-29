Третья штурмовая показала видео зачистки Красногоровки от россиян

Украинские военные опубликовали видео боев за город. Они шли как на открытой местности, так и в разрушенных домах частного сектора. Как рассказали в Третьей штурмовой, враг смог попасть в город минуя минные заграждения на броне и начали продвижение по улицам.

Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами.

"Более 100 уничтоженных оккупантов и отбитый у врага город - выполнено бойцами 3-й роты 1-го штурмового батальона и бойцами 2-й роты 2-го штурмового батальона бригады", - сказано в сообщении.

Кроме того, на видео можно услышать перехват разговора россиян, и то, как они жалуются на украинских военных, которые отражают их атаки.

Ситуация в Красногоровке

Напомним, на днях россияне попытались прорвать оборону города и смогли зайти на его окраины. Однако, несмотря на тяжелые бои, украинским военным удалось выбить оккупантов и те отступили.

Ситуация под Авдеевкой и Марьинкой

Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что оккупанты продвинулись к окраинам Красногоровки и даже начали постепенно в него заходить.

В Институте изучения войны сообщалось, что российские войска пытаются использовать появившиеся после захвата Авдеевки тактические возможности и поддерживают относительно быстрый темп наступательных операций до того, как украинские войска установят более сплоченные и сложные для прохождения оборонительные линии в этом районе.

Представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой заявлял, что украинские воины продолжают оборонную операцию под Авдеевкой . Этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненько, Орловка и Бердичи.

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